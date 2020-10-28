"Очікую дуже напружену та важку гру для обох суперників. Буде багато боротьби, жорсткості і фолів. Не думаю, що гра буде результативною.

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Серед сильних сторін господарів можна виділити командну гру, тактичний вишкіл, гарний кадровий потенціал в плані гравців, які можуть підсилити гру з лави запасних. Ференцварош може зіграти по-різному. Може першим номером, а може й від оборони, віддавши ініціативу супернику, як було, наприклад, у Глазго проти Селтіка.

В угорців Токмак Нгуен, напевно, зараз найсильніший гравець. Дуже швидкий футболіст, до якого має бути прикута максимальна увага. В середині поля відзначу Харатіна, в обороні – словенця Міху Блажича. Також у "фраді" надійний голкіпер. Я вже неодноразово казав про те, що Ференцварош є дуже добре навченою з тактичної точки зору командою.



За рахунок чого Динамо може обіграти Ференцварош? В першу чергу, Динамо є досвідченішою командою, у киян сильніший склад. На мою думку, саме Динамо є фаворитом у боротьбі за третє місце у групі", – сказав Шахов у коментарі Telegram-каналу "Біло-Синій".

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 жовтня, Динамо на виїзді зустрінеться з угорським Ференцварошем в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00.

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