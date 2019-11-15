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Шахов: Помічники Шевченка спілкуються з головним тренером Лечче

15:21 736 Читать на русском
Шахов: Помічники Шевченка спілкуються з головним тренером Лечче
Євген Шахов / Фото ФК Лечче

Український півзахисник Лечче Євген Шахов розповів про адаптацію в Серії А.

"Чи вплинув на мій перехід в Серію А Шевченко? Ні, це був мій вибір. Я хотів спробувати сили в сильному чемпіонаті. Якийсь етап я провів в Греції, але мені захотілося чогось нового. Досвіду, емоцій.

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Хоча вже потім я зрозумів, що в Серії А буде більше можливостей показати себе і потрапити в збірну. Оскільки я сьогодні в її складі, то радий цьому вибору.

Чи допомагають Малдера і Тассотті (помічники Шевченка – прим.) з адаптацією в Італії? Особливих порад немає. Але ми спілкуємося. Вони також з головним тренером Лечче спілкуються", – цитує Шахова Tribuna.com.

Нагадаємо, Євген влітку перебрався з грецького ПАОКа в Лечче за 2 млн євро.

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Збірна України Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче Італія Мауро Тассотті Мауро Тассотті Андреа Малдера Андреа Малдера Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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