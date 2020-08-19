Шахов після вильоту із Серії А залишився без тренера

Італійський Лечче вирішив припинити співпрацю з Фабіо Ліверані, який був головним тренером команди.

Фахівець не зміг зберегти "жовто-червоних" в Серії А. 19 серпня Лечче на офіційному сайті оголосив про відставку Ліверані.

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Додамо, що Фабіо очолив команду ще в березні 2017 року і минулого сезону вивів її в Серію А, але "вовки" не змогли закріпитися в еліті, вилетівши назад у Серію В. Лечче завершив сезон на 17-му місці, маючи найгірший захист у лізі – 85 пропущених м'ячів.

До слова, за Лечче виступає півзахисник збірної України Євген Шахов. Хавбек провів 24 поєдинки у складі італійського клубу, записавши до свого активу гол та 3 асисти.

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