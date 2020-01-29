Шахов отримав чергового конкурента – Лечче підписав півзахисника збірної Чехії

Італійський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Півзахисник збірної Чехії Антонін Барак, який належить Удінезе, до кінця поточного сезону захищатиме кольори Лечче, повідомляє офіційний сайт клубу. 25-річний футболіст перейшов у команду нашого Євгена Шахова на правах оренди до червня 2020 року.

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Цікаво, що Барак стане черговим прямим конкурентом українця на футбольному полі. Окрім Антоніна на позицію гравця збірної України претендує орендований у Кальярі Алессандро Дейола. І це при тому, що основними гравцями "жовто-червоних" у центрі є Панайотіс Тахцидіс і Марко Манкозу.

Нагадаємо, Барак є вихованцем чеського клубу Прішбрам, в якому у 2013 році і розпочав дорослу кар’єру футболіста. Провівши один сезон у празькій Славії, він у 2017 році за 3 млн євро перейшов до Удінезе. У поточному сезоні гравець не зміг закріпитись в основному складі "б’янконері" і провів у Серії А лише 8 поєдинків, в яких ніяк не проявив себе. Антонін також є гравцем національної збірної Чехії – дебютувавши у листопаді 2016 року за головну команду країни, він встиг зіграти 12 матчів і забити 5 голів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

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