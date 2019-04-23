Шахов: Новий контракт з ПАОКом ще не підписаний

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов розповів про майбутнє у грецькому клубі.

"Звичайно ж, мені дуже приємно стати частиною історії клубу. Спочатку було шоу на стадіоні, а потім ми поїхали всією командою на відкритому автобусі до Білої вежі. Там нас тримали до четвертої ранку. Додому дістався тільки під ранок. Цілий день спав, а потім поїхав на тренування. До сих пір емоції б'ють ключем. Вболівальники навіть плакали, адже цієї перемоги вони чекали 34 роки.

Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном Греції

У клубній кар'єрі це мій перший чемпіонський трофей. Була перемога з юнацькою збірною України на чемпіонаті Європи, були Кубки в Греції, але чемпіонат виграв вперше.

Щодо нового контракту все ще ведемо переговори. Але як би все не закінчилось, клуб з Салонік завжди буде в моєму серці. Я гордий, що став частиною ПАОКа", – поділився Шахов в коментарі Команда№1.

Фанати ПАОКа епічно святкували чемпіонство Греції – неймовірне файєр-шоу