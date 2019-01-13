Новий форвард Динамо приєднається до команди на зборах, – журналіст

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов заявив, що новий форвард Динамо приєднається до команди в Марбельї.

"30 січня розпочнеться другий збір в Марбельї, і безпосередньо з Іспанії, без заїзду до Києва, команда планує відправитися в Афіни на перший матч з Олімпіакосом.

Матч цей все-таки пройде з глядачами. УЄФА вирішила не карати Олімпіакос порожніми трибунами за безлади після переможного матчу з Міланом, а обмежитись штрафом і умовним покаранням. З першою командою їде чимало футболістів і з молодіжної команди, але всі вони, за винятком Нещерета, мають досвід роботи з основою.

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Що стосується новачків, перш за все, новачка-форварда, то в разі підписання такого, а я впевнений, що нападник буде, він приїде безпосередньо на збір", – цитує Шахова dynamo.kiev.ua.