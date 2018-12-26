Шахов: Мій контракт з ПАОКом закінчується влітку, але у футболі все змінюється в одну мить

Хавбек ПАОКа Євген Шахов розповів про своє становище в команді.

"Звичайно, мене не влаштовує той час, який я отримую в нинішньому сезоні – хочеться грати частіше. Я не задоволений. Втім, незважаючи на те, що мій контракт з клубом закінчується вже влітку, я цілком і повністю зосереджений на виступах в Салоніках.

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Як би не склалася ситуація, буду до останнього дня віддаватися на тренуваннях і в матчах. Події можуть розвиватися по-різному – в футболі багато що змінюється буквально в одну мить. Тому я не хочу загадувати. Тим більше що є багато нюансів.

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Відхід Євгена Хачеріді? Я не хочу коментувати чутки – особливо ті, що мене не стосуються. Можу сказати тільки одне: в Україні добре знають можливості Жені", – цитує Шахова "Команда №1".