Шахов: Ідеальний варіант 2 травня – Україні залишають очки, а Мораєса позбавляють футбольного громадянства

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов висловив своє бачення щодо конфлікту Віталія Буяльського та Жуніора Мораєса.

"Кажуть, що він матір'ю клявся, а тепер, прикриваючись дитиною, чіпляється до своїх колишніх партнерів. Ідеальний сценарій на 2 травня: очки збірній зберігають, а цього... (слово вставте самі) позбавляють українського футбольного громадянства і можливості виступати за нашу збірну", – написав Шахов у своєму Facebook.

"Хроніки ненависті": Буяльський і Бойко проти Мораєса – "він продався, треба ж бути людяним"

Нагадаємо, 2 травня УЄФА розглядатиме правомірність натуралізації Жуніора Мораєса для збірної України.

"Жовто-сині" розпочали відбірковий цикл Євро-2020 з нічиєї проти Португалії (0:0) та перемоги над Люксембургом (2:1).

Ретро дня: дебютний в історії матч збірної України і перший забитий гол