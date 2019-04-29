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Шахов: Ідеальний варіант 2 травня – Україні залишають очки, а Мораєса позбавляють футбольного громадянства

23:20 708 Читать на русском
Шахов: Ідеальний варіант 2 травня – Україні залишають очки, а Мораєса позбавляють футбольного громадянства
Андрій Шахов / соцмережі

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов висловив своє бачення щодо конфлікту Віталія Буяльського та Жуніора Мораєса.

 

"Кажуть, що він матір'ю клявся, а тепер, прикриваючись дитиною, чіпляється до своїх колишніх партнерів. Ідеальний сценарій на 2 травня: очки збірній зберігають, а цього... (слово вставте самі) позбавляють українського футбольного громадянства і можливості виступати за нашу збірну", – написав Шахов у своєму Facebook.

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Нагадаємо, 2 травня УЄФА розглядатиме правомірність натуралізації Жуніора Мораєса для збірної України.

"Жовто-сині" розпочали відбірковий цикл Євро-2020 з нічиєї проти Португалії (0:0) та перемоги над Люксембургом (2:1).

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Теги
Андрій Шахов Динамо - Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віталій Буяльський Віталій Буяльський Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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