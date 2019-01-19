Шахов голом допоміг ПАОКу перемогти Паніоніс, суперник Динамо Олімпіакос здолав Яніну

Відбулись матчі 17 туру у чемпіонаті Греції. ПАОК з Шаховим переміг Паніоніс, Яніна разом з українцем у складі поступилась супернику Динамо у Лізі Європи – Олімпіакосу.

Чемпіонат Греції, 17 тур

Яніна – Олімпіакос – 1:2

Голи: Вуковіч, 14 (автогол) – Скондрас, 8 (автогол), Хрістодулопулос, 37

ПАОК – Пніоніс – 3:0

Голи: Бісесвар, 11, Вієйрінья, 45+2, Шахов, 69

Девіч забив переможний гол Сабаха у ворота українського голкіпера

Олімпіакос у матчі з двома автоголами на виїзді перемогли Яніну. У складі господарів на 83-ій хвилині на поле вийшов українець Владислав Наумець. У іншому матчі ПАОК переміг Паніоніс, а Євген Шахов відзначився голом.

Після 17 туру ПАОК залишається на 1 місці з 44 очками. Олімпіакос – 2-й та відстає на 8 очок. Яніна з 14 балами на 12 позиції.