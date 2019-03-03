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Шахов допоміг ПАОКу перемогти Панатінаїкос

22:17 226 Читать на русском
Шахов допоміг ПАОКу перемогти Панатінаїкос
ПАОК здолав Панатінаїкос

В матчі 23 туру чемпіонату Греції ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді переміг Панатінаїкос та продовжує очолювати турнірну таблицю.

Чемпіонат Греції, 23 тур

Панатінаїкос – ПАОК – 0:2

Голи: Маурісіу, 2, Джаба, 47

Вилучення: Джаба, 71

Лідер чемпіонату Греції ПАОК на виїзді впевнено переміг Панатінаїкос, граючи останні 20 хвилин у меншості. Голами відзначились Маурісіу та Джаба.

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Євген Шахов вийшов у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин, не відзначившись результативними діями. Хачеріді вкотре не потрапив у заявку.

ПАОК набрав 61 бал та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату, випереджаючи Олімпіакос на 10 очок. Щоправда, нещодавній суперник Динамо ще має гру в запасі. Панатінаїкос посідає 6 позицію – 31 пункт.

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу

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