АЕК не без проблем переграв Аріс у 8-му турі грецької Суперліги. Участь у поєдинку взяв півзахисник Євген Шахов.

Суперліга, 8-й тур

Аріс – АЕК – 0:1

Гол: Гарсія, 65

Поєдинок між командами, які борються за другу сходинку, розпочинався без двох українців – Євген Шахов залишився у запасі, а Дмитро Чигринський – поза заявкою. Всі головні події у матчі відбулись у другій 45-хвилинці.

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На 65-й Гарсія вивів "двоголового орла" вперед, а рівно за 10 хвилин його замінив наш хавбек Шахов. До кінця поєдинку Євген не запам'ятався результативними діями, але одноклубники ще встигли організувати одне взяття воріт. Щоправда, воно було скасоване після перегляду VAR через офсайд.

Мінімальна перемога підняла АЕК на 2 сходинку з 33 очками в активі. Аріс має стільки ж залікових балів, але поступається за додатковими показниками.

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