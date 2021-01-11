Греція, 16 тур

Ламія – АЕК – 0:1

Гол: Ансаріфард, 9

Вилучення: Інсуа, 53 (АЕК, пряма червона)

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До звітного матчу АЕК підходив не в дуже хорошому настрої. З останніх п'яти поєдинків у чемпіонаті команда виграла лише один. Не відразу спрацювало навіть повернення Маноло Хіменеса, який вкотре дебютував на тренерському містку – поразка від Олімпіакоса в минулому турі.

Сьогоднішня гра для АЕКа почалася успішно. Вже на 9-й хвилині вдалося відкрити рахунок, скориставшись метушнею у штрафному суперника. Найспритнішим виявився Карім Ансаріфард. На початку другого тайму гості опинилися у меншості через вилучення Інсуа, але змогли відстояти перемогу. Додамо, що Євген Шахов вийшов у стартовому складі і покинув поле на 69-й хвилині без результативних дій.

Після сьогоднішньої перемоги АЕК набрав 30 очок і залишився на четвертому місці в турнірній таблиці. Ламія досі остання.

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