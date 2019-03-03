Шахов: Динамо у матчі з Челсі може знайти моменти на контратаках

Хавбек ПАОКа Євген Шахов, який грав проти Челсі, дав поради Динамо перед матчем проти лондонців у 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Моменти Динамо може знайти на контратаках. Ми намагалися пресингувати Челсі, але це непросто – лондонці добре виходять з-під цього за рахунок пасу. Потрібно закривати центр, хоча фланги вони теж здорово розкривають.

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Можу сказати одне – футболістам Динамо потрібно вірити в краще, вірити у власні сили. Суперник дуже складний, потрібна просто ідеальна готовність, тому що дуже складно, граючи без м'яча, вибігати в контратаки.

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Матчі з Олімпіакосом показали, що з фізикою у Динамо все в порядку. Якщо не вийде відразу втекти вперед, тоді потрібно якомога довше тримати м'яч і стримувати Челсі таким чином. Я вірю в Динамо, і бажаю нашій команді удачі", – цитує Шахова "Команда №1".