Шахов асистом допоміг ПАОКу перемогти Ларису

ПАОК здобув важку перемогу над Ларисою в 13-му турі чемпіонату Греції.

Греція, 13 тур

ПАОК – Лариса – 2:1

Голи: Прійовіч, 45+3, Акпом, 69 – Нуніч, 46

Гості відкрили рахунок в середині першого тайму. Однак Прійовіч ще до перерви відновив рівновагу, реалізувавши пенальті.

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Переможний гол ПАОКа організували футболісти, які за кілька хвилин до того вийшли на заміну. Українець Євген Шахов передачею знайшов у штрафному суперника Акпома, який відправив м'яч у сітку воріт.

А от Євгена Хачеріді у цьому матчі не було навіть на лаві для запасних.

ПАОК продовжує лідирувати, не програвши жодного матчу в чемпіонаті Греції. Лариса знаходиться на 11-му місці та має 14 очок у своєму активі.