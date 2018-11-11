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Шахов асистом допоміг ПАОКу обіграти Панетолікос, АЕК Чигринського поступився Атромітосу

19:06 27 Читать на русском
Шахов асистом допоміг ПАОКу обіграти Панетолікос, АЕК Чигринського поступився Атромітосу
Євген Шахов / Фото: ФК ПАОК

Завершились матчі 10 туру чемпіонату Греції за участі українських футболістів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

АЕК Чигринського удома поступився Атромітосу з рахунком 0:2. Українець був відсутній у заявці на матч.

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А от Шахов вийшов у стартовом складі і зіграв за ПАОК 72 хвилини у матчі проти Панетолікоса, Хачеріді вийшов на поле на 84-й хвилині. Крім того, Шахов записав на свій рахунок асист та отримав попередження.

ПАОК має активі 26 очок та очолює турнірну таблицю, АЕК із 17 балами перебуває на 5 місці.

Чемпіонат Греції, 10 тур

АЕК – Атромітос – 0:2

Голи: Рісваніс, 88, Кулуріс, 90

ПАОК – Панетолікос – 2:1

Голи: Маліс, 63 (автогол), Акпом, 66 – Креспо, 71

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