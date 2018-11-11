Шахов асистом допоміг ПАОКу обіграти Панетолікос, АЕК Чигринського поступився Атромітосу

Завершились матчі 10 туру чемпіонату Греції за участі українських футболістів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".
АЕК Чигринського удома поступився Атромітосу з рахунком 0:2. Українець був відсутній у заявці на матч.
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А от Шахов вийшов у стартовом складі і зіграв за ПАОК 72 хвилини у матчі проти Панетолікоса, Хачеріді вийшов на поле на 84-й хвилині. Крім того, Шахов записав на свій рахунок асист та отримав попередження.
ПАОК має активі 26 очок та очолює турнірну таблицю, АЕК із 17 балами перебуває на 5 місці.
Чемпіонат Греції, 10 тур
АЕК – Атромітос – 0:2
Голи: Рісваніс, 88, Кулуріс, 90
ПАОК – Панетолікос – 2:1
Голи: Маліс, 63 (автогол), Акпом, 66 – Креспо, 71