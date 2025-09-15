Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Нурі Шахіном. Фахівець поставив підпис під трирічною угодою. Шахін змінив на цій посаді Чагдаша Атана.

Після 3 зіграних матчів команда посідає 15-те місце в таблиці турецької Суперліги, набравши 2 очки в 3 матчах. Також Істанбул не зміг пробитися до основного етапу Ліги конференцій, двічі поступившись румунській Універсітаті.

У складі команди грає екс-форвард Роми Ельдор Шомуродов.

