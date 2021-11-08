Форвард луганської Зорі Захедітабар Шахаб поділився емоціями від своєї гри проти рівненського Вереса в 14-му турі української Прем'єр-ліги.

"Верес – дуже хороша команда. Вони з нами боролися, добре діяли в контратаках, і ми були готовими до цього.

Хет-трик Шахаба у відеоогляді матчу Зоря – Верес – 3:0

Перший тайм через графік був дуже складним для нас. Але в другому ми почали демонструвати свій футбол. Я щасливий з того, що допоміг перемогти своїй команді. Тепер матимемо три вихідних, тому думаю, що пауза на матчі збірних дозволить нам підготуватися до поєдинків УПЛ і Ліги конференцій.

У моїй кар'єрі це не перший хет-трик. У складі Олімпіка я тричі забивав Львову", – розповів нападник у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Захедітабар Шахаб провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів.

Зоря впевнено переграла Верес завдяки хет-трику Шахаба та піднялась на третю сходинку – арбітр скасував два голи