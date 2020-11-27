Шахаб зізнався, що хотів би спробувати свої сили в Динамо
16:11 - Читать на русском
Форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб не приховує своїх амбіцій щодо переходу в більш статусний клуб.
Київське Динамо цілком могло б задовольнити апетити 25-річного іранця.
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"Динамо – великий клуб, який має величезну армію фанатів. Гадаю, це найстарший клуб України. Чи хотів би я там грати? Чому б ні. Великий клуб з фанатами. Я хочу грати у великому клубі", – заявив Шахаб у інтерв'ю Бомбардиру.
Додамо, що саме легіонер Олімпіка наразі очолює бомбардирські перегони УПЛ – 5 голів та 2 асисти у 9 матчах (у Кулача з Ворскли 5+0).
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