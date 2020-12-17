"Навіть якщо є розмови про Динамо, то вони відбуваються з моїм агентом.

"Це додаткове фінансування для клубу": Гельзін – про потенційний трансфер Шахаба

Ніхто не знає, що буде завтра. Тому я просто роблю все можливе від себе в цей момент. Я буду вирішувати своє майбутнє в майбутньому", – цитує Шахаба Брутальний футбол.

Нагадаємо, іранець Захедітабар Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 влучних пострілів в 11 матчах.

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