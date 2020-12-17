Шахаб відреагував на чутки про інтерес від Динамо
23:12 - Читать на русском
Іранський форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб прокоментував інформацію про ймовірні перемовини з київським Динамо щодо трансферу.
"Навіть якщо є розмови про Динамо, то вони відбуваються з моїм агентом.
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Ніхто не знає, що буде завтра. Тому я просто роблю все можливе від себе в цей момент. Я буду вирішувати своє майбутнє в майбутньому", – цитує Шахаба Брутальний футбол.
Нагадаємо, іранець Захедітабар Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 влучних пострілів в 11 матчах.
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