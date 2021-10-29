Нападник луганської Зорі Захедітабар Шахаб поділився емоціями від виходу своєї команди до чвертьфіналу Кубка України після перемоги над львівським Рухом (2:0).

"Зараз кожна гра викликає у нас труднощі, оскільки ми – здатна давати результат команда. Суперники мають особливе налаштування проти нас.

Рух – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У минулому сезоні ми дійшли до фіналу й прагнемо повторити та перевершити це досягнення. Обидва голи стали результатом командних дій, а я просто отримав роль партнера, який повинен втілити зусилля в забитий м'яч. Радію, що скористався двома наданими шансами допомогти команді.

Перший гол дозволив нам трохи видихнути, але 1:0 – слизький рахунок, тому вважаю важливішим і красивішим другий м'яч", – розповів форвард у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що Зоря дотиснула Рух в овертаймі 1/8 фіналу Кубка України. Шахаб оформив дубль.

Зоря завдяки дублю Шахаба здолала Рух і стала шостим чвертьфіналістом Кубка України