Форвард Зорі Захедітабар Шахаб має варіант з продовженням кар'єри під час затяжної паузи в українському футболі.

Левскі зацікавлений у підписанні Шахаба до кінця поточного сезону, повідомляє болгарський журналіст Методі Шуманов у своєму твіттері.

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Додамо, що ФІФА та УЄФА дозволила легіонерам з УПЛ перебратись до інших клубів до кінця сезону через війну росіян проти України. По завершенні кампанії гравці мають повернутись назад.

У поточному сезоні Шахаб провів 24 матчі за Зорю, у яких забив 10 голів та віддав 4 асисти.

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