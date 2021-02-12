"У Шахаба була своя допінгова історія досить скандальна, але Олімпік в особі президента Владислава Гельзіна повірив в нього. Він досить швидко набрав обертів у нашому чемпіонаті, тому сторони домовилися, що клуб має заробити на переході.

Шахаб озвучив амбітну ціль у складі Зорі

Було багато варіантів. Наприклад дуже вигідний у фінансовому плані варіант для Шахаба з Казахстану, але він відкинув цю пропозицію. Зрештою іранець підписав попередній контракт з Зорею за спиною у Гельзіна, за що отримав підйомні в розмірі 100 тисяч доларів.

Далі в переговори вже вступили клуби. Зоря пропонувала 300 тисяч доларів, Гельзін хотів отримати 360 тисяч. В результаті сторони зупинилися на цій цифрі. Зарплата Шахаба в Зорі складе 12 тисяч доларів на місяць. Футболіст задоволений, Зоря теж, Владислав Гельзін теж задоволений", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

Нагадаємо, Шахаб приєднався до Зорі 8 лютого – футболіст підписав з луганським клубом контракт терміном на 4 роки.

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