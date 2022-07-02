Нападник Зорі Захедітабар Шахаб поки не планує повертатись до українського чемпіонату.

Академія Пушкаша на своєму офіційному сайті повідомив про продовження оренди Шахаба, який належить Зорі.

Лаціо офіційно оголосив про трансфер Маркоса Антоніо з Шахтаря

Форвард також скористався правилом ФІФА, заморозивши свій контракт із Зорею. Цікаво, що Шахаба називали одним з варіантів підсилення атаки Шахтаря.

Після початку війни нападника орендувала Академія Пушкаша, і там він встиг оформити 4+1 у 8 матчах. Контракт Захедітабара із Зорею розрахований до кінця 2024-го.

Росія напала на Україну: Динамо та Шахтар масово втрачають гравців, деякі матчі УПЛ гратимуть у Європі (LIVE)