"Перші півроку пішли на адаптацію в України. Це абсолютно незнайома країна для мене в культурному плані. До переїзду в Україну я півроку провів без ігрової практики. Мені потрібно було повернути фізичні кондиції, ігрову форму.

Шахаб визначився, де хотів би продовжити кар'єру

В кінці минулого року я відчув себе в тонусі і забив три м'ячі в останніх чотирьох іграх.

На іншу половину чемпіонату я поставив собі за мету закінчити сезон добре, але через коронавірус сезон ніби розділили на дві частини. Під час паузи я повернувся в Іран і продовжував ретельно працювати над собою. І коли повернувся в Україну, став ще сильнішим. Мені вдалося оформити хет-трик у грі зі Львовом, а в сезоні, що почався я вже забив більше, ніж за минулий сезон", – цитує Шахаба dynamo.kiev.ua.

У нинішньому сезоні УПЛ Захедітабар провів 11 матчів, в яких відзначився 8-ма голами, очолюючи рейтинг бомбардирів турніру разом із лідером Динамо Віктором Циганковим.

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