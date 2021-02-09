Нападник Зорі Захедітабар Шахаб очікує на успішне продовження кар'єри у складі луганської команди.

Іранець, який після першого кола УПЛ ділить першу сходинку рейтингу бомбардирів з динамівцем Віктором Циганковим, вірить у можливість здобути титули у складі Зорі.

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"Я прийшов сюди, щоб робити різницю і вигравати трофеї. Уперед, Зоря!" – написав Шахаб на своїй сторінці в Інстанграм.

Щоправда, коментар Захеді клубній прес-службі виявився стриманішим: "Радий приєднатися до Зорі і стати її частиною. Я серйозно мотивований. Зоря має серйозні завдання. Разом із вами ми досягнемо потрібного результату".

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