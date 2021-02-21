"Найголовніше для мене – перемога команди. Мені подобається почуття перемоги. Я був щасливий, коли забив. Я насолоджуюся футболом і завдяки цьому забиваю.

Дебютний гол Шахаба у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря

Ми грали добре і заслужили цей результат. Поки святкуємо, а завтра вже потрібно готуватися до наступної гри. Я не думаю про бомбардирські перегони, моя мета – бачити Зорю на вершині турнірної таблиці", – сказав Шахаб у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі проти Маріуполя Захедітабар Шахаб забив дебютний гол за Зорю і приніс перемогу луганській команді (1:0). Іранський форвард з 9-ма влучними пострілами очолює список бомбардирів УПЛ, випереджаючи Віктора Циганкова на 1 гол.

Зоря втримала перемогу над Маріуполем і вийшла на третю позицію в УПЛ – Шахаб забив дебютний гол за луганців