Шадлі: Анрі ділиться своїм великим досвідом з нами, багато розмовляє з гравцями

Півзахисник збірної Бельгії Насер Шадлі напередодні матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Франції розповів про роль в команді тренера Тьєррі Анрі.

"Тьєррі Анрі ділиться своїм великим досвідом з нами, багато розмовляє з гравцями, особливо з нападниками.

Перемога над Японією – це був прорив, поворотний момент. Що стосується Бразилії, після того як ти виграєш у цій збірній, по суті вже жодного суперника не боїшся.

Та й в принципі, якщо тримати в голові статус суперника, не зможеш викластися на всі сто. У мене були травми в цьому сезоні, все це було нелегко. Коли я потрапив до складу на чемпіонат світу, це вже було перемогою, але щоб забити вирішальний гол ...

Це щось особливе. Той матч був чимось фантастичним, і відчуття після перемоги над Бразилією теж.

Багато хто починає говорити про те, що ми можемо стати чемпіонами світу, але для нас зараз важливий тільки матч з Францією. Це особливий матч, як проти Нідерландів, наприклад, щось на зразок дербі", – цитує футболіста Р-Спорт.

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