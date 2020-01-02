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Шабля, діти шейхів, нові одноклубники – Манджукіч епічно презентований в Катарі

19:48 823 Читать на русском
Шабля, діти шейхів, нові одноклубники – Манджукіч епічно презентований в Катарі
Манджукіч і Фарія / ФК Аль-Духайль

Катарський Аль-Духайль офіційно представив свого зіркового новачка, віце-чемпіона світу Маріо Манджукіча.

Хорватський ветеран перебрався до Азії з туринського Ювентуса наприкінці 2019 року. Світлини з його презентації в Аль-Духайлі з'явилися в офіційному твіттері клубу.

Ювентус стильним відео попрощався з Манджукічем та пригадав космічний гол у ворота Реала у фіналі ЛЧ

Манджукіч був представлений на загальнокомандних зборах. Окрім одноклубників, захід відвідали боси клубу та їхні діти. Форвард отримав коштовний подарунок – шаблю, а також роздав кілька автографів.

Маріо Манджукіч є вихованцем хорватської Марсонії. Також він виступав за НК Загреб, Динамо Загреб, німецький Вольфсбург, мюнхенську Баварію, мадридський Атлетіко та Ювентус.

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Теги
Аль-Духайль Аль-Духайль Світ Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч футбольні курйози
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