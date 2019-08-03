Шаблій: Жерсон, у Динамо на тебе покладають великі надії

Відомий український агент Вадим Шаблій прокоментував перехід Жерсона Родрігеса в Динамо.

"Ласкаво просимо, Жерсон. Динамо підписало контракт з атакувальним півзахисником Джубіло Івати і національної збірної Люксембургу Жерсоном Родрігесом. Угода розрахована на п'ять років.

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Жерсон, на тебе покладають великі надії в клубі, вболівальники чекають від Динамо перемог у новому сезоні! Бажаю тобі удачі", – написав Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Динамо придбало нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт розрахований на 5 років. За неофіційною інформацією кияни заплатили за форварда 2 мільйони євро.

Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо

До слова, Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів. Також він грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу.