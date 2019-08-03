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Шаблій: Жерсон, у Динамо на тебе покладають великі надії

06:30 532 Читать на русском
Шаблій: Жерсон, у Динамо на тебе покладають великі надії
Вадим Шаблій та Жерсон Родрігес / Соцмережі

Відомий український агент Вадим Шаблій прокоментував перехід Жерсона Родрігеса в Динамо.

"Ласкаво просимо, Жерсон. Динамо підписало контракт з атакувальним півзахисником Джубіло Івати і національної збірної Люксембургу Жерсоном Родрігесом. Угода розрахована на п'ять років.

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Жерсон, на тебе покладають великі надії в клубі, вболівальники чекають від Динамо перемог у новому сезоні! Бажаю тобі удачі", – написав Шаблій на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Динамо придбало нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт розрахований на 5 років. За неофіційною інформацією кияни заплатили за форварда 2 мільйони євро.

Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо

До слова, Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів. Також він грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу.

Добро пожаловать, Жерсон! Сегодня ФК «Динамо» подписало контракт с атакующим полузащитником «Джубило Иваты» (Япония) и национальной сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом. Соглашение рассчитано на пять лет. Жерсон, на тебя большие надежды в клубе, болельщики ждут от «Динамо» побед в новом сезоне! Желаю тебе удачи! Welcome, Gerson! Today, FC Dynamo have signed a contract with Gerson Rodrigues, the attacking midfielder of Jubilo Iwata (Japan) and the national team of Luxembourg. The agreement is effective for five years. The club pins its hopes on you, with the fans expecting victories from Dynamo in the new season! I wish you good luck!

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Вадим Шаблій Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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