"Жирона покладає дуже великі надії на Владислава Ваната. Але я б не порівнював його кар'єру з історією Артема Довбика чи будь-якого іншого гравця. Кожна історія унікальна, і на те, як футболіст адаптується і як швидко він може показати себе з найкращого боку, впливає багато факторів.

"Ванат забиватиме": наставник Жирони відреагував на дебютний гол українця в першому ж матчі у Ла Лізі

Жирона підписала з Ванатом довгостроковий контракт, що свідчить про довіру клубу та його стратегічний підхід. Тому для Ваната найважливішим є не порівняння з Довбиком чи іншими, а його власна адаптація та поступове реалізування свого потенціалу.

У Ла Лізі та Жироні він матиме чудову нагоду проявити себе та вивести свої навички на новий рівень", – заявив Вадим Шаблій в коментарі Diario SPORT.

Нагадаємо, що Владислав Ванат відзначився голом у дебюті за Жирону проти Сельти (1:1) в рамках 4-го туру Ла Ліги сезону 2025/26.

