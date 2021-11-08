Хорват став негласним куратором Маріуполя, стверджує UA-Футбол.

Минай – Маріуполь – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Срна займається трансферними справа приазовців з осені. Саме він був ініціатором запрошення балканських легіонерів у Маріуполь – хорвата Босанчіча та македонця Спіровскі. Функціонер "гірників" також зустрічався з керівництвом маріупольців на фоні негативних результатів команди та висловив підтримку головному тренеру Остапу Маркевичу.

Нагадаємо, що стартовий склад Маріуполя сформований із гравців, які перебували або перебувають досі на контрактах із Шахтарем.

Маріуполь у меншості впевнено переміг Минай – азовці перервали 6-матчеву серію поразок