"Щодо трансферу захисника Олександра Масалова вважаємо за необхідне офіційно заявити, що компанія Prostar не має договірних відносин з гравцем і не брала участь у трансфері футболіста до російського клубу", – йдеться в офіційній заяві компанії на їхній сторінці у соціальній мережі Telegram.

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До слова, раніше на сайті Transfermarkt представником Масалова було вказано саме агентство Prostar Вадима Шаблія.

Нагадаємо, днями російська Уфа оголосила про підписання контракту з Олександром Масаловим, який ще минулого сезону виступав за Десну. Вже після його від'їзду на базі чернігівців було знайдено російський паспорт футболіста. Ультрас "сіверян" побажали гравцеві "щасливої дороги" і передали його документи в СБУ.

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