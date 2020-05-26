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Шаблій розповів, як карантин вплинув на позиції Ярмоленка у Вест Хемі

15:04 767 Читать на русском
Шаблій розповів, як карантин вплинув на позиції Ярмоленка у Вест Хемі
Андрій Ярмоленко / Getty images

Вадим Шаблій, агент вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка, окреслив перспективи гравця у лондонському клубі.

"До нього добре ставлення, як до карантину, так і після, ніяких змін. У нього все добре. Дай Боже, будуть догравати чемпіонат, готується рішення", – цитує Шаблія офіційний сайт ТК Футбол.

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До слова, наразі 30-річний виконавець у складі Вест Хема готується до відновлення чемпіонату Англії. Українець вже повністю залікував свою травму і працює на рівні зі своїми партнерами на тренуваннях лондонців, які після 29 турів АПЛ перебувають на 16-у рядку турнірної таблиці.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Андрій відіграв за "молотів" 15 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Його контракт чинний до літа 2022 року.

"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху

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Теги
Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Вадим Шаблій
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