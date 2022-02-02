"Я дуже мотивований. Я прийшов з команди з менталітетом переможця, де ми постійно боролися за титули. У мене такі ж амбіції і у Фехерварі, я гравець, який хоче перемагати у кожному матчі.

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Вважаю себе бійцем, але водночас і командним гравцем – зроблю все можливе, щоб команда перемагала.

Від українців у Фехерварі я чув про клуб тільки хороше, також вони мені допоможуть швидше адаптуватися", – цитує Шабанова сайт клубу.

Після 18-ти турів угорської першості Фехервар лідирує у таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача лише на один бал.

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