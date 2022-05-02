Фехервар без проблем розгромив Дебрецен у 30-му турі чемпіонату Угорщини. Гольовий пас в активі Артема Шабанова.

Чемпіонат Угорщини, 30 тур

Дебрецен – Фехервар – 0:3

Голи: Ніколіч, 9, Кодро, 34, Него, 79

У складі гостей на заміну вийшли Іван Петряк і Богдан Лєднєв, а весь поєдинок відіграли Євген Макаренко та Артем Шабанов. Останній відзначився гольовим пасом – дебютним для себе в Угорщині. Після точної передачі українського захисника Лоїк Него встановив остаточний підсумок гри – 3:0.

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Гольова передача і "сухий" матч Фехервара дозволили Шабанову увійти до символічної збірної 30-го туру за версією InStat. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Заслуговує уваги і промах Неманьї Ніколіча – гравець збірної Угорщини забив один гол, але в іншому епізоді примудрився схибити з меж воротарського.

Завдяки цій перемозі Фехервар піднявся на 4 місце, набравши 43 очки. Фінішувати в топ-3 шансів у команди українців майже немає – відставання від Кішварди складає 7 балів за 3 тури до фінішу.

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* Асист Шабанова на 2:19