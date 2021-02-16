Шабанов успішно пройшов медогляд у Легії – трансфер захисника Динамо на завершальній стадії
17:21 - Читать на русском
Український оборонець Артем Шабанов вже однією ногою перебуває у Легії.
Лікарі Легії перевірили фізичні кондиції Артема Шабанова, українець успішно здав усі тести, повідомляє FootBoom.
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Польський гранд офіційно оголосить про підписання 28-річного захисника вже найближчим часом. Раніше зазначалось, що Динамо відпустить Артема у Легію на правах оренди до завешення сезону, поляки також матимуть право першочергового викупу гравця.
Через травми Шабанов у першій половині сезону провів за Динамо лише 2 матчі.
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