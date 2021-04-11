Лех та Легія розписали безгольову нічию у 24-му турі чемпіонату Польщі. У поєдинку взяв участь українець Артем Шабанов.

Екстракляса, 24-й тур

Лех – Легія – 0:0

Одноосібний лідер чемпіонату Польщі завітав у гості до середняка. Здавалось, що матч стане легкою прогулянкою для підопічних Чеслава Міхневіча, але колектив із Познані нав'язував свою гру та намагався переважати протягом зустрічі.

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Зрештою, гострих моментів було обмаль, а тому поєдинок завершився нулями на табло. Легія, яка має у своєму активі 52 залікові бали залишилась на першій сходинці Екстракляси, Лех набрав 30 очок та закріпив свої позиції на 11 місці турнірної таблиці.

Український слід це протистояння теж мало. Артем Шабанов розпочинав матч із перших хвилин та грав досить непогано. На заваді стала травма, отримана на 56 хвилині, а тому захисник Динамо покинув футбольне поле з допомогою лікарів.

Назарій Русин не потрапив навіть у заявку на фоні скандалу з головним тренером. Василь Кравець – співвітчизник з Леха – всю зустріч просидів на лавці для запасних.

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