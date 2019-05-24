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Шабанов та Хочолава стали ювілярами неприємної статистики

20:05 265 Читать на русском
Шабанов та Хочолава стали ювілярами неприємної статистики
Давид Хочолава / ФК Шахтар

Захисники Динамо та Шахтаря Артем Шабанов та Давид Хочолава заробили ювілейні вилучення в очних зустрічах команд.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Артем Шабанов у матчі 30 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0) отримав ювілейну 40-ву червону картку в усіх офіційних поєдинках між цими командами, повідомляє Спорт-Експрес.

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Давид Хочолава, у свою чергу, заробив ювілейне 20 вилучення у поєдинках між Динамо та Шахтарем у чемпіонаті України.

"Гірники" вже забронювали собі 1 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, тоді як "біло-сині" точно завершать сезон 2018/19 на 2 позиції.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Давид Хочолава Давид Хочолава Шахтар - Динамо Артем Шабанов Артем Шабанов
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