Шабанов та Хочолава стали ювілярами неприємної статистики

Захисники Динамо та Шахтаря Артем Шабанов та Давид Хочолава заробили ювілейні вилучення в очних зустрічах команд.

Артем Шабанов у матчі 30 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0) отримав ювілейну 40-ву червону картку в усіх офіційних поєдинках між цими командами, повідомляє Спорт-Експрес.

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Давид Хочолава, у свою чергу, заробив ювілейне 20 вилучення у поєдинках між Динамо та Шахтарем у чемпіонаті України.

"Гірники" вже забронювали собі 1 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, тоді як "біло-сині" точно завершать сезон 2018/19 на 2 позиції.

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