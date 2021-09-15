Напередодні, 14 вересня, 29-річний захисник став батьком. Маля народилося з вагою 3700 грамів і зростом 58 см. Артем же поділився першими емоціями від нової ролі.

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"Я вже був із командою на НСК Олімпійський, коли мені повідомили, що я став батьком. Я був у роздягальні та готувався до гри (з Бенфікою (0:0) – прим.), а вже після матчу дізнався, що все було добре, і сьогодні зранку поїхав знайомитися із донькою. Дружина із малям почуваються добре. Що стосується імені, спочатку, до пологів, зупинилися на Аріані, а тепер думаємо назвати по-іншому, тож остаточної версії поки що немає", – цитує Шабанова сайт Динамо.

До слова, дружина Артема Юліанна в Instagram вже встигла поділитись першими фотографіями "своєї принцеси".

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