Шабанов розкішним пасом у стилі Бонуччі почав гольову атаку, Макаренко асистував – Фехервар переміг з рахунком 4:0
Фехервар з допомогою українських легіонерів розгромив Гонвед (4:0) в рамках 2-го туру чемпіонату Угорщини.
Угорщина, 2 тур
Фехервар – Гонвед – 4:0
Голи: Дардай, 30, Кодро, 34, Багбойє, 72, Зівзівадзе, 83
Після поразки у стартовому турі чемпіонату Угорщини Фехервар реабілітувався перед уболівальниками – спочатку в Лізі конференцій, а тепер і на внутрішній арені. За два останні матчі "Віді" забили у ворота суперників 9 м'ячів, а не пропустили жодного.
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І все за безпосередньої участі українських легіонерів. Іван Петряк феєрив у ЛК, а проти Гонведа слово взяли екс-динамівці. Артем Шабанов допоміг організувати другий гол. Захисник вирізав розкішний пас у найкращих традиціях Лео Бонуччі. Далі була черга Євгена Макаренка, який оформив асист після розіграшу кутового. Богдан Лєднєв уже звично не потрапив навіть у заявку.
передача Шабанова:
асист Макаренка: