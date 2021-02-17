Оборонець Динамо Артем Шабанов, який на правах оренди приєднався до Легії, поділився першими враженнями від переїзду у Польщу.

"Легія дуже хотіла отримати мене. Я вже знав про інтерес до своєї персони на зборах в ОАЕ. Коли надійшла конкретна пропозиція, то все сталось за три дні.

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Це мій перший клуб закордоном. Я звикну до середовища, але тепер я готовий грати на всі 100 відсотків", – сказав Шабанов у коментарі прес-службі Легії.

До слова, Артем виступатиме за чинного чемпіона Польщі на правах оренди до 30 червня 2021 року. У першій частині сезону 28-річний оборонець провів у футболці Динамо лише два матчі у всіх турнірах.

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