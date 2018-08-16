Шабанов приготував дебютну піцу та розповів про свої улюблені страви

Захисник Динамо Артем Шабанов спробував себе в ролі піцейоли та розповів, які страви йому подобаються найбільше.

Артем Шабанов приїхав на запрошення фан-клубу Динамо Київ та продемонстрував свої кулінарні здібності, приготувавши піцу.

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"Поки не знаю, як назвати піцу. Але складного нічого не було. Тим більше, якщо майстер-клас тобі проводить шеф-кухар. Найцікавішим було те, як правильно розкочувати тісто, щоб не порвалося. Якщо зважуся готувати піцу вдома, то наступна буде для батьків, постараюся їм приготувати так, щоб сподобалося", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Окрім цього захисник розповів, що його улюбленими стравами є борщ та голубці, але зізнався, що кухня – не його стихія.

Рецепт "Піци від Шабанова": 450 грам живого дріжджового тіста, томатна основа, сир, свіжі помідори, трохи болгарського перцю, гриби, салямі і курка.

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