Захисник Динамо Артем Шабанов прилетів до столиці Польщі на медогляд у місцевій Легії. Польський клуб опублікував у Twitter відео з привітанням 28-річного українця.

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За інформацією ЗМІ, протягом 15-го та 16 лютого лікарі Легії перевірятимуть фізичні кондиції Артема, після чого про трансфер може бути оголошено офіційно. Оборонець "біло-синіх" приєднається до Легії на правах оренди з правом викупу.

Через травми Шабанов у першій половині сезону провів за Динамо лише 2 матчі.

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