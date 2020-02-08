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Шабанов повернувся в загальну групу Динамо

15:59 113
Шабанов повернувся в загальну групу Динамо
Динамо продовжує підготовку до сезону / ФК Динамо Київ

Лазарет киян потроху зменшується – ще один гравець повернувся до активних тренувань.

Основний захисник київського Динамо Артем Шабанов відновив тренування в загальній групі, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, 27-річний футболіст отримав пошкодження на початку другого збору в Туреччині – запалення ахіллового сухожилля. Та вже сьогодні, 8 лютого, він разом з усіма інтенсивно працював над відновленням своїх кондицій.

У поточному сезоні Шабанов зіграв за свою команду у 19 матчах, в яких забив 2 голи. А вже завтра, 9 лютого, кияни проведуть черговий спаринг – суперником стане Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина).

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