Шабанов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією Whoscored

Ліга Європи — 08:28 10125
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Динамо – Мальме: визначився найкращий гравець поєдинку Ліги Європи за версією InStat
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Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями перемігЛіга Європи — 00:05 5586
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Динамо – Мальме: післяматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 19 вер 3014
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Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчуЛіга Європи — 19 вер 9964
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Тайсон планує покинути Шахтар взимку, – CalciomercatoУкраїна — 19 вер 2105