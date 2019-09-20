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Шабанов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією Whoscored

10:56 1202 Читать на русском
Шабанов потрапив у символічну збірну тижня в Лізі Європи за версією Whoscored
Артем Шабанов / Футбол 24

Захисник Динамо Артем Шабанов потрапив у символічну збірну 1 туру групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

Видання Whoscored опублікувало символічну збірну 1 туру групового етапу Ліги Європи. У списку опинився захисник Динамо Артем Шабанов.

УЄФА визначив претендентів на найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Воротар: Мартінес (Арсенал)

Захисники: Поцо (Севілья), Солльбауер (Вольфсбергер), Шабанов (Динамо), Недялков (лудогорец)

Півзахисники: Дзаньйоло (Рома), Сінамі (Дюделанж), Ляйтгеб (Вольфсбергер), Сака (Арсенал)

Нападники: Спорар (Слован), Кешеру (Лудогорець)

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Мальме Головне Артем Шабанов Артем Шабанов
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