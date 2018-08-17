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Шабанов: Поки не думаємо про Аякс, всі думки про чемпіонат України

15:28 136 Читать на русском
Шабанов: Поки не думаємо про Аякс, всі думки про чемпіонат України
Артем Шабанов / ФК Динамо

Захисник Динамо Артем Шабанов поділився очікуваннями від матчу проти Олександрії.

"Кожен грає один за одного і це може бути запорукою нашого успіху. Як в попередньому матчі зі Славією, так і в майбутній грі з Олександрією.

Аякс? Поки про це не думаємо, всі думки – про матч чемпіонату України. У четвер у хлопців, які брали участь в матчі зі Славією, ще було відновлення, а детальний розбір і підготовка конкретно до Олександрії буде в п'ятницю.

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Суперник добре почав чемпіонат, лідирує, не пропустив жодного м'яча. Упевнений, буде цікавий поєдинок. Напевно кожен футболіст хоче бачити повний стадіон. Дякую уболівальникам, які підтримували нас на грі зі Славією – прийшло майже 40 тисяч! Класно грати в такій атмосфері", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія відбудеться 18 серпня у Києві, початок гри заплановано на 19:30.

Україна5 тур

Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

Динамо
до матчу
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Олександрія
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Динамо - Олександрія Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Динамо
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