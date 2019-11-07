Шабанов назвав прийнятний результат для Динамо в Лізі Європи

Захисник Динамо Артем Шабанов оцінив шанси київського клубу на успішний виступ в поточному розіграші Ліги Європи.

"Спочатку потрібно вийти з групи. Звичайно, я можу сказати, що хочеться виграти Лігу Європи, але дивлюся на речі реалістично.

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В Лігу Європи впадуть треті місця груп Ліги чемпіонів, а це може бути Челсі або Інтер з дортмундською Борусією. Додайте сюди Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рому, Севілью. Думаю, якщо вийдемо до чвертьфіналу – вже буде непогано", – цитує Шабанова sport.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, київське Динамо після трьох турів Ліги Європи має у своєму активі 5 очок. Стільки ж – у данського Копенгагена, з яким підопічні Олексія Михайличенка зійдуться сьогодні у виїзному матчі.

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