Агент оборонця Вадим Шаблій звернувся до польського Леха, запропонувавши клубу здійснити трансфер свого клієнта, інформує Динамоманія.

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При цьому, не повідомляється, як відреагували поляки, та якою буде форма можливого переходу – оренда чи повноцінний трансфер.

Зауважимо, Артем має обмаль ігрового часу в Динамо у поточному сезоні – лише один матч в УПЛ та стільки ж в Лізі чемпіонів. Контракт Шабанова з киянами розрахований до грудня 2021 року.

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