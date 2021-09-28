Травма, отримана в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар, може надовго залишити Лассіну Траоре без футболу.

Наприкінці стартової десятихвилинки форвард Шахтаря дуже невдало приземлився після зіткнення з Дюмфрісом. Траоре довелося забирати з поля спеціальним автомобілем.

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Лікар ФК Рух Дмитро Бабелюк у своєму телеграм-каналі попередньо оцінив важкість травми. Висновки лікаря спортивної медицини далекі від оптимістичних.

"Вплив сили на коліно при фіксованій ротованій стопі. Скоріш за все, ушкоджена передня хрестоподібна зв’язка, медіальний меніск та медіальна колатеральна зв’язка. Насторожив вигляд коліна після стику. Або вивих колінної чашечки під натиском ваги, або авульсивний перелом в ділянці колінного суглоба.

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Так чи інакше – сезон для Лассіни завершений. Операція і тривала реабілітація попереду. Найшвидше – це 6-7 місяців. Жахлива комбінована травма. Шкода гравця. Здоров’я", – написав фахівець.