Півзахисник Манчестер Сіті Родрі зберігає надії на те, що зможе зіграти цього сезону.

Володар "Золотого мʼяча-2024" зазнав пошкодження у матчі проти Арсенала, і вже був прооперований. Раніше повідомлялося, що півзахисник має примарні шанси відновитись до літа.

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"Я відчуваю, що можу повернутися вже цього сезону, так. Це можливо, і я можу це зробити. Зараз я відновлююся, ніякого тиску... Важливо відновитися краще.

Але сезон довгий, попереду новий клубний чемпіонат світу. Я зможу це зробити", – сказав Родрі в ефірі радіо El Partidazo de COPE.

Нагадаємо, Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року. Загалом він відіграв за "містян" у 260 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 30 асистів.

Rodri: “I feel I can return already THIS season, yes. It’s possible and I can make it happen”.



“I’m recovering now, no pressure… it’s important to recover in the best way”.



“But the season is long, there’s the new Clubs’ World Cup… I can do it”, told @partidazocope. pic.twitter.com/qXBOEzedaV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024

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