"Сезон довгий, я зможу це зробити": Родрі сподівається повернутися на поле швидше, ніж прогнозують лікарі
Півзахисник Манчестер Сіті Родрі зберігає надії на те, що зможе зіграти цього сезону.
Володар "Золотого мʼяча-2024" зазнав пошкодження у матчі проти Арсенала, і вже був прооперований. Раніше повідомлялося, що півзахисник має примарні шанси відновитись до літа.
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"Я відчуваю, що можу повернутися вже цього сезону, так. Це можливо, і я можу це зробити. Зараз я відновлююся, ніякого тиску... Важливо відновитися краще.
Але сезон довгий, попереду новий клубний чемпіонат світу. Я зможу це зробити", – сказав Родрі в ефірі радіо El Partidazo de COPE.
Нагадаємо, Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року. Загалом він відіграв за "містян" у 260 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 30 асистів.
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